Viktor Karl Einarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Karl Einarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Karl Einarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Karl Einarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Karl Einarsson 30 Ocak 1997 tarihinde Kópavogur şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Karl Einarsson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Viktor Karl Einarsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Viktor Karl Einarsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Viktor Karl Einarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Karl Einarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Viktor Karl Einarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Karl Einarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2013 yılında AZ Alkmaar U17

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2015 yılında AZ Alkmaar U21

24 Temmuz 2018 yılında Värnamo

21 Şubat 2019 yılında Breidablik

Viktor Karl Einarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Karl Einarsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Karl Einarsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Breidablik Kopavogur, AZ Alkmaar

İzlanda takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 8 numaralı formasıyla 22 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.