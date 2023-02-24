Viktor Koval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Koval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Koval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Koval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Koval 29 Ocak 1997 tarihinde Orosháza şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Macaristan,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Koval Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Viktor Koval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aqvital FC Csákvár futbol takımında oynamaktadır. Aqvital FC Csákvár takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Koval'nin Aqvital FC Csákvár ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Koval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Koval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Koval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Koval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Újpest U17

1 Temmuz 2014 yılında Újpest U19

31 Temmuz 2015 yılında Dunaújváros

11 Temmuz 2016 yılında Debrecen II

19 Şubat 2018 yılında Pécsi MFC

3 Ağustos 2018 yılında NK Ankaran

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

7 Şubat 2020 yılında Vác

31 Ağustos 2021 yılında Csákvár

Viktor Koval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Koval şuan Aqvital FC Csákvár takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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