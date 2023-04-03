Viktor Kun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Kun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Kun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Kun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Kun 18 Temmuz 2004 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Gyorgy Kun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Kun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tudor-Raoul Sportmanagement yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj U19 futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Viktor Kun'nin CFR Cluj U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Viktor Kun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Kun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Kun şuan CFR Cluj U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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