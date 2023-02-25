Viktor Lagutin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Lagutin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Lagutin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Lagutin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Lagutin 28 Ekim 1991 tarihinde Zhlobin şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Лагутин Виктор Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Lagutin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Lagutin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Lagutin'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Lagutin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vitjalagutin/

Viktor Lagutin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Lagutin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Lagutin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Lagutin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FK DSK-Gomel

1 Ocak 2013 yılında Zhlobin

1 Ocak 2016 yılında Neman Stolbtsy

1 Temmuz 2016 yılında Dnepr Rogachev

1 Ocak 2017 yılında Zhitkovichi

1 Ocak 2018 yılında Sputnik

12 Şubat 2021 yılında BK Maxline

1 Mart 2022 yılında Bumprom

Viktor Lagutin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Lagutin şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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