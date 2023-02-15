Viktor Lundberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Lundberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Lundberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Lundberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Lundberg 4 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Lundberg Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Viktor Lundberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Örgryte IS futbol takımında oynamaktadır. Örgryte IS takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Lundberg'nin Örgryte IS ile sözleşmesi 14 Temmuz 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Lundberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Lundberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Lundberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Lundberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında AFC Eskilstuna

1 Mart 2009 yılında AIK

1 Temmuz 2013 yılında Randers

1 Temmuz 2017 yılında Marítimo

12 Ocak 2018 yılında Häcken

11 Şubat 2021 yılında Helsingborgs IF

22 Temmuz 2022 yılında Örgryte

Viktor Lundberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Lundberg şuan Örgryte IS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Lundberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AIK Solna

İsveç U21 takımında 17 numaralı formasıyla 9 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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