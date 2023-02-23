Viktor Lykhovydko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Lykhovydko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Lykhovydko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Lykhovydko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Lykhovydko 13 Nisan 1992 tarihinde Bila Tserkva, Kyiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Лиховидько Віктор Юрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Lykhovydko Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Viktor Lykhovydko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Lykhovydko'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Lykhovydko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Lykhovydko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Lykhovydko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Lykhovydko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Yednist

1 Mart 2012 yılında FC Regar-TadAZ

1 Ağustos 2012 yılında Bilinmiyor

21 Ağustos 2013 yılında Arsenal B. T.

1 Ocak 2014 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2016 yılında Veres Rivne

1 Ağustos 2016 yılında FK Umanf. Uman

1 Mart 2017 yılında Yednist

3 Temmuz 2017 yılında PFK Sumy

15 Mart 2019 yılında Girnyk-Sport

4 Ocak 2020 yılında Chornomorets

27 Temmuz 2021 yılında FK Minaj

20 Mayıs 2022 yılında Narew Ostroleka

30 Haziran 2022 yılında FK Minaj

1 Temmuz 2022 yılında Gornik Leczna

Viktor Lykhovydko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Lykhovydko şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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