Viktor Mitev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Mitev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Mitev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Mitev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Mitev 15 Şubat 1992 tarihinde Varna şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Стефанов Митев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Mitev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Mitev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Varna futbol takımında oynamaktadır. Spartak Varna takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Mitev'nin Spartak Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Mitev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Mitev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Mitev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Mitev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında Kaliakra

1 Mart 2013 yılında Dunav

1 Ağustos 2013 yılında Spartak Varna

13 Ocak 2014 yılında Lyubimets

1 Eylül 2014 yılında C. Balchik

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiv GO

1 Temmuz 2021 yılında Spartak Varna

Viktor Mitev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Mitev şuan Spartak Varna takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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