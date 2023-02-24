Viktor Mucska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Mucska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Mucska adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Mucska Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Mucska 18 Ocak 2001 tarihinde Galánta şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Mucska Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Mucska, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szentlőrinc SE futbol takımında oynamaktadır. Szentlőrinc SE takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Mucska'nin Szentlőrinc SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Mucska Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Mucska isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Mucska Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Mucska futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Győr U17

1 Aralık 2017 yılında ETO FC Győr

20 Temmuz 2022 yılında Mosonmagyaróvár

17 Şubat 2023 yılında Szentlőrinc SE

Viktor Mucska Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Mucska şuan Szentlőrinc SE takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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