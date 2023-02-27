Viktor Orlygur Andrason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Orlygur Andrason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Orlygur Andrason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Orlygur Andrason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Orlygur Andrason 5 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Orlygur Andrason Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rispect Sports Agency yapmaktadır. Viktor Orlygur Andrason, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Víkingur Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Víkingur Reykjavík takımına 2 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Viktor Orlygur Andrason'nin Víkingur Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Orlygur Andrason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Orlygur Andrason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Viktor Orlygur Andrason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Orlygur Andrason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2016 yılında Víkingur

Viktor Orlygur Andrason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Orlygur Andrason şuan Víkingur Reykjavík takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Orlygur Andrason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 8 numaralı formasıyla 12 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 18 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.