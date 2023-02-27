Viktor Orn Margeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Orn Margeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Orn Margeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Orn Margeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Orn Margeirsson 22 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Orn Margeirsson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Orn Margeirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 1 Mart 2013 tarihinde katılmıştır. Viktor Orn Margeirsson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Orn Margeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Orn Margeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Orn Margeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Orn Margeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2013 yılında Breidablik

20 Nisan 2013 yılında Augnablik

15 Ekim 2013 yılında Breidablik

21 Şubat 2014 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2014 yılında Breidablik

28 Temmuz 2017 yılında ÍA Akranes

31 Aralık 2017 yılında Breidablik

Viktor Orn Margeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Orn Margeirsson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Orn Margeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 21 numaralı formasıyla 6 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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