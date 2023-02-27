Viktor Orri Gudmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Orri Gudmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Orri Gudmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Orri Gudmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Orri Gudmundsson {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Orri Gudmundsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına - tarihinde katılmıştır. Viktor Orri Gudmundsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Viktor Orri Gudmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Orri Gudmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Orri Gudmundsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Viktor Orri Gudmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İzlanda U15 takımında 6 numaralı formasıyla 16 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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