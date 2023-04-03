Viktor Pajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Pajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Pajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Pajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Pajic 4 Mart 2005 tarihinde Altstätten şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Pajic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Wil 1900 II futbol takımında oynamaktadır. FC Wil 1900 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Pajic'nin FC Wil 1900 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Viktor Pajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Pajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ağustos 2019 yılında St. Gallen U15
1 Temmuz 2020 yılında St. Gallen U16
1 Temmuz 2022 yılında FC Wil II
Viktor Pajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Pajic şuan FC Wil 1900 II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.