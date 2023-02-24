Viktor Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Petkov 2 Ağustos 2006 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Александров Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Petkov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Petkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritsa 1921 Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Maritsa 1921 Plovdiv takımına - tarihinde katılmıştır. Viktor Petkov'nin Maritsa 1921 Plovdiv ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Petkov şuan Maritsa 1921 Plovdiv takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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