Viktor Popov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Popov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Popov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Popov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Popov 5 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Николаев Попов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Popov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Popov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cherno More Varna futbol takımında oynamaktadır. Cherno More Varna takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Viktor Popov'nin Cherno More Varna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Popov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Popov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Popov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Popov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Cherno More

Viktor Popov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Popov şuan Cherno More Varna takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Popov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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