Viktor Radojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Radojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Radojevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Radojevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viktor Radojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Radojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Radojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Radojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Radojevic 14 Temmuz 2004 tarihinde Mladenovac şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Радојевић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Radojevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Viktor Radojevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Radojevic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Radojevicboyu ve yaşı kaç

Viktor Radojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Radojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Radojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Radojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız U17

14 Temmuz 2020 yılında Graficar U17

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız U17

1 Şubat 2021 yılında Kızılyıldız U19

29 Temmuz 2022 yılında Graficar

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız U19

Viktor Radojevic kimdir

Viktor Radojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Radojevic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roter Stern Belgrad

Viktor Radojevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Viktor Radojevic nereli

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