Viktor Reynir Oddgeirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Reynir Oddgeirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Reynir Oddgeirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Reynir Oddgeirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Reynir Oddgeirsson 24 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Reynir Oddgeirsson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 16 Ekim 2019 tarihinde katılmıştır. Viktor Reynir Oddgeirsson'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Viktor Reynir Oddgeirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Reynir Oddgeirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Viktor Reynir Oddgeirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Reynir Oddgeirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ekim 2019 yılında Stjarnan

Viktor Reynir Oddgeirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Reynir Oddgeirsson şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Reynir Oddgeirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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