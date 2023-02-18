Viktor Rogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Rogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Rogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Rogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Rogan 12 Aralık 2002 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Роган şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Rogan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Viktor Rogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Čukarički futbol takımında oynamaktadır. FK Čukarički takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Rogan'nin FK Čukarički ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Viktor Rogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rogii2/

Viktor Rogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Rogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Rogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Rogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Partizan U17

1 Ağu 2017 yılında Teleoptik U17

1 Aralık 2017 yılında Partizan U17

1 Ocak 2018 yılında Čukarički U17

1 Temmuz 2019 yılında Čukarički U19

1 Temmuz 2021 yılında Čukarički

Viktor Rogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Rogan şuan FK Čukarički takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Viktor Rogan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U17 takımında 16 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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