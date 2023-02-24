Viktor Sejben kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Sejben Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Sejben adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Sejben Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Sejben 4 Haziran 1996 tarihinde Székesfehérvár şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Sejben Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viktor Sejben, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ajka futbol takımında oynamaktadır. FC Ajka takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Sejben'nin FC Ajka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Sejben Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Sejben isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Sejben Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Sejben futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Videoton U17

1 Temmuz 2012 yılında Videoton U19

1 Temmuz 2015 yılında Videoton FC

13 Şubat 2017 yılında Csákvár

30 Haziran 2017 yılında Videoton FC

13 Temmuz 2017 yılında Csákvár

30 Haziran 2018 yılında Videoton FC

12 Temmuz 2018 yılında Csákvár

17 Ağustos 2021 yılında FC Ajka

Viktor Sejben Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Sejben şuan FC Ajka takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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