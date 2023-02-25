Viktor Sotnikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Sotnikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Sotnikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Sotnikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Sotnikov 27 Temmuz 2001 tarihinde Rubel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Сотников Виктор Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Sotnikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Viktor Sotnikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 15 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Sotnikov'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Sotnikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sotnikov_17/?hl=ru

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Viktor Sotnikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Sotnikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Sotnikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Sotnikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Soligorsk II

1 Ocak 2021 yılında Soligorsk

13 Temmuz 2022 yılında BATE Borisov

15 Şubat 2023 yılında Bunyodkor

31 Aralık 2023 yılında BATE Borisov

Viktor Sotnikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Sotnikov şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Viktor Sotnikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 18 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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