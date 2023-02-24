Viktor Tolgyesi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Tolgyesi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Tolgyesi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Tolgyesi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Tolgyesi 18 Ocak 1992 tarihinde Kecskemét şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Tolgyesi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kalman Nemeth yapmaktadır. Viktor Tolgyesi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kozármisleny FC futbol takımında oynamaktadır. Kozármisleny FC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Tolgyesi'nin Kozármisleny FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Tolgyesi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Tolgyesi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Tolgyesi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Tolgyesi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2007 yılında Kecskemét U17

1 Ocak 2009 yılında Kecskemét U19

1 Ocak 2010 yılında Kecskeméti TE

15 Ocak 2013 yılında Gyirmót FC

30 Haziran 2013 yılında Kecskeméti TE

1 Temmuz 2013 yılında Békéscsaba

30 Haziran 2014 yılında Kecskeméti TE

26 Ağustos 2014 yılında Békéscsaba

1 Temmuz 2015 yılında Felsötárkány

17 Şubat 2016 yılında Kecskeméti TE

1 Ağustos 2016 yılında FC Ajka

31 Temmuz 2017 yılında Tiszakécske

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2020 yılında Pécsi MFC

1 Şubat 2022 yılında Dunaújváros

28 Temmuz 2022 yılında Kozármisleny

Viktor Tolgyesi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Tolgyesi şuan Kozármisleny FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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