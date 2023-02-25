Viktor Trotsyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Trotsyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Trotsyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viktor Trotsyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viktor Trotsyuk 27 Mayıs 1984 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Троцюк Виктор Павлович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viktor Trotsyuk Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niva Dolbizno futbol takımında oynamaktadır. Niva Dolbizno takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Trotsyuk'nin Niva Dolbizno ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Viktor Trotsyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viktor Trotsyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2004 yılında Dinamo Brest
1 Ocak 2005 yılında Bilinmiyor
1 Ocak 2006 yılında Volna Pinsk
1 Temmuz 2006 yılında Dinamo Brest
1 Ocak 2008 yılında FK Minsk
1 Temmuz 2008 yılında FK Baranovichi
1 Ocak 2011 yılında ara verdi
1 Ocak 2021 yılında Niva Dolbizno
Viktor Trotsyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viktor Trotsyuk şuan Niva Dolbizno takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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