Viktor Tsygankov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Tsygankov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Tsygankov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Tsygankov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Tsygankov 15 Kasım 1997 tarihinde Nahariya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Циганков Віктор Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Tsygankov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Viktor Tsygankov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girona FC futbol takımında oynamaktadır. Girona FC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Tsygankov'nin Girona FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Viktor Tsygankov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/viktortsygankov/

Viktor Tsygankov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Tsygankov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 22.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Viktor Tsygankov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Tsygankov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dynamo Kyiv II

1 Ağu 2016 yılında Dinamo Kiev

17 Ocak 2023 yılında Girona FC

Viktor Tsygankov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Tsygankov şuan Girona FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Tsygankov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nyva Vinnytsya (2009–2010)

Ukrayna takımında 15 numaralı formasıyla 12 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 43 maçta 7 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 13 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

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