Viktor Uradnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Uradnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Uradnik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Uradnik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Uradnik 11 Ağustos 2004 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Viktor Úradník şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Uradnik Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Uradnik'nin MFK Ruzomberok U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Uradnik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Uradnik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Uradnik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Uradnik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2019 yılında Ruzomberok Alt.

1 Temmuz 2021 yılında Ruzomberok U19

Viktor Uradnik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Uradnik şuan MFK Ruzomberok U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Viktor Uradnik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Ağustos 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Slovakya U18 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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