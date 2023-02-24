Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Vasilev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Vasilev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Vasilev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Vasilev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Vasilev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Vasilev 27 Ocak 1999 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Оливер Василев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Vasilev Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P&K WSA yapmaktadır. Viktor Vasilev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Litex Lovech futbol takımında oynamaktadır. Litex Lovech takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Vasilev'nin Litex Lovech ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Vasilev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Vasilev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Vasilev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Vasilev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CSKA 1948

31 Aralık 2018 yılında Botev Vratsa

1 Temmuz 2019 yılında Botev Vratsa II

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

1 Ocak 2023 yılında Litex Lovech

Viktor Vasilev kimdir

Viktor Vasilev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Vasilev şuan Litex Lovech takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Viktor Vasilev nereli

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