Viktor Velkoski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Velkoski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Velkoski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Velkoski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Velkoski 14 Kasım 1995 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Велкоски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Velkoski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GP3 MT Sports Management yapmaktadır. Viktor Velkoski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Viktor Velkoski'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Velkoski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Velkoski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Velkoski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Velkoski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Pelister Bitola

30 Haziran 2015 yılında Vardar Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Vardar

2 Temmuz 2015 yılında Ljubanci

30 Haziran 2016 yılında Vardar

1 Ocak 2017 yılında FK Skopje

9 Şubat 2018 yılında Pobeda Prilep

17 Ocak 2019 yılında Eginiakos

1 Temmuz 2019 yılında Rabotnicki

27 Temmuz 2020 yılında Vardar

25 Ağustos 2021 yılında KF Laçi

Viktor Velkoski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Velkoski şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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