Viktor Widell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Widell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Widell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Widell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Widell 25 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Widell Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Viktor Widell, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 6 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Widell'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Widell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Viktor Widell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Widell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Widell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Mayıs 2018 yılında IF Elfsborg U17

1 Ocak 2020 yılında IF Elfsborg U19

6 Ocak 2022 yılında Elfsborg

Viktor Widell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Widell şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Viktor Widell Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nossebro IF (-2015), IF Elfsborg (2018-2021)

İsveç U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 2 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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