Viktor Zivojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Zivojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Viktor Zivojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Viktor Zivojinovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Viktor Zivojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Zivojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Zivojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Zivojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Zivojinovic 15 Mart 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Живојиновић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Zivojinovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DM 32 STARS yapmaktadır. Viktor Zivojinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Zivojinovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Zivojinovicboyu ve yaşı kaç

Viktor Zivojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Zivojinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Viktor Zivojinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Zivojinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız U19

2 Ağu 2018 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

6 Temmuz 2020 yılında Proleter

8 Şubat 2022 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

1 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

9 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2023 yılında Radnicki Nis

Viktor Zivojinovic kimdir

Viktor Zivojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Zivojinovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Viktor Zivojinovic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Son Haberler
Hamza Kalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Kalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hamza Kalai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hamza Kalai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chinedu Geoffrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Geoffrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Chinedu Geoffrey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chinedu Geoffrey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Houssem Eddine Souissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Eddine Souissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Houssem Eddine Souissi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Houssem Eddine Souissi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Djordje Maksimovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Djordje Maksimovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Japon bilim adamları deprem bölgesinden geçen fay hatlarının görüntülerini paylaştı!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!