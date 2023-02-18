Viktor Zivojinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Zivojinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Zivojinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Zivojinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Zivojinovic 15 Mart 1999 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Живојиновић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Zivojinovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DM 32 STARS yapmaktadır. Viktor Zivojinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Viktor Zivojinovic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Viktor Zivojinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Zivojinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Zivojinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Zivojinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Graficar

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız U19

2 Ağu 2018 yılında Jedinstvo Ub

1 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

6 Temmuz 2020 yılında Proleter

8 Şubat 2022 yılında Radnicki Nis

1 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

1 Ocak 2023 yılında Radnicki Nis

9 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2023 yılında Radnicki Nis

Viktor Zivojinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Zivojinovic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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