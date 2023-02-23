Viktor Zorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viktor Zorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viktor Zorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viktor Zorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viktor Zorov 26 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Виктор Викторов Зоров şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viktor Zorov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini athleteMNGment yapmaktadır. Viktor Zorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Viktor Zorov'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viktor Zorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viktor Zorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viktor Zorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viktor Zorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSKA 1948

1 Temmuz 2020 yılında Dobroslavtsi

1 Temmuz 2021 yılında Chavdar

1 Temmuz 2022 yılında Septemvri Sofia

Viktor Zorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viktor Zorov şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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