Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazandı ve ülkemize büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Viktoria Zeynep Güneş çıkan haberlerin ardından merak konusu oldu. Peki Viktoria Zeynep Güneş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Viktoriya Zeynep Güneş 19 Haziran 1998 yılında Ukrayna'nın Poltava ilinde dünyaya geldi. doğum adı Viktoriya Solntseva olan Ukrayna asıllı Türk yüzücü Viktoriya Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Öte yandan 100 ile 200 metre kurbağalama Ukrayna ve 50, 100, 200 m kurbağalama, 200, 400 m bireysel karışık ile 4x100 m karışık Türkiye rekorlarının sahibidir.

Viktorya Zeynep Güneş'in yüzücülük geçmişine bakacak olursak ilk olarak Singapur'da düzenlenen 2015 Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 50, 100, 200 m kurbağalama ve 200 m bireysel karışıkta toplam dört altın madalya kazandığını görürüz. Daha önce Ukrayna adına yarıştığı 2013 Dünya Gençler Şampiyonası'ndan üç madalyası (birer altın, gümüş ve bronz) olan Güneş, şampiyonadaki madalya sayısını yediye çıkarmış oldu. Türk yüzücü 2015 final yarışlarında iki dünya gençler rekoru da kırdı. 200 m kurbağalamada 2:19.64 yüzen Güneş, yaklaşık iki hafta önceki Dünya Şampiyonası altın madalya derecesininden daha iyi olan bu performansıyla, dünya rekoruna 0.53 saniyeye kadar yaklaştı.Güneş ayrıca 200 m kurbağalamada tüm zamanların en iyi dördüncü derecesini yüzerken, tarihte 2:20'nin altına inebilen üçüncü kadın yüzücü oldu. Sporcu bu başarılarıyla FINA tarafından şampiyonadaki en iyi kadın yüzücü seçildi. Türkiye cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, gönderdiği mesajla Güneş'i tebrik etti.

2016 Yaz Olimpiyatları'nda, 400 m karışık serilerinde 4:41.79 yüzerek elendi. 100 m kurbağalama eleme serisindeki 1:07.14'le yarı finale çıkan Güneş, yarı finalde 1.07.41 yüzerek finale kalamadı. Hedef yarışı olan 200 m kurbağalamada ele serisinde 2:23.83 yüzerek serisinde ikinci toplamda yedinci olarak yarı finale kalan Güneş, yarı final ikinci serisinde 2:23.49 yüzerek beşinci olarak finale kalamamış ve olimpiyatlara veda etmiştir.

VİKTORİA ZEYNEP GÜNEŞ ALTIN MADALYA KAZANDI

Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.

Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.