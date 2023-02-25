Vilfor Hysa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilfor Hysa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilfor Hysa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilfor Hysa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vilfor Hysa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilfor Hysa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilfor Hysa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilfor Hysa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilfor Hysa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilfor Hysa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilfor Hysa 9 Eylül 1989 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilfor Hysa Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Player 10 yapmaktadır. Vilfor Hysa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 21 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Vilfor Hysa'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vilfor Hysa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilfor Hysa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Vilfor Hysa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilfor Hysa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KF Teuta

1 Ağustos 2010 yılında KF Laçi

1 Ağustos 2011 yılında Flamurtari FC

31 Aralık 2011 yılında KF Laçi

30 Temmuz 2012 yılında KF Vllaznia

31 Ocak 2013 yılında KS Kastrioti

12 Ağustos 2013 yılında FK Kukësi

12 Eylül 2015 yılında KS Kastrioti

23 Eylül 2016 yılında FC Kamza

5 Eylül 2017 yılında Grosseto

27 Ocak 2018 yılında Lija Athletic

20 Temmuz 2018 yılında SC Gjilani

6 Ağustos 2019 yılında KF Drenica

30 Ocak 2020 yılında FK Dinamo

17 Eylül 2020 yılında KS Lushnja

21 Ağustos 2021 yılında KF Tërbuni

Vilfor Hysa kimdir

Vilfor Hysa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilfor Hysa şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Vilfor Hysa nereli

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