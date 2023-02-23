Vilho Huovila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilho Huovila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilho Huovila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vilho Huovila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vilho Huovila 10 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vilho Huovila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vilho Huovila'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Vilho Huovila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vilho Huovila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında FC Lahti
Vilho Huovila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vilho Huovila şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
Vilho Huovila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.
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