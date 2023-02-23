Vilho Huovila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilho Huovila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vilho Huovila kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilho Huovila ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.