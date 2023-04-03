Vilim Gec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilim Gec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilim Gec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vilim Gec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vilim Gec 7 Ocak 2005 tarihinde Sisak şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vilim Gec Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MSports PRO yapmaktadır. Vilim Gec, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
GNK Dinamo Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vilim Gec'nin GNK Dinamo Zagreb U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Vilim Gec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vilim Gec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ocak 2019 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb Jgd
1 Temmuz 2020 yılında Din. Zagreb U17
1 Temmuz 2022 yılında Din. Zagreb U19
Vilim Gec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vilim Gec şuan GNK Dinamo Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Vilim Gec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hırvatistan U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Hırvatistan U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Hırvatistan U15 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.
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