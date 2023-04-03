Vilim Gec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilim Gec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Vilim Gec kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilim Gec ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.