Vilington Branda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilington Branda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilington Branda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilington Branda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vilington Branda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilington Branda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilington Branda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilington Branda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilington Branda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilington Branda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilington Branda 23 Kasım 2001 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Vilington Germán Branda Merlín şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilington Branda Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE-SPORTS S.A. yapmaktadır. Vilington Branda, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vilington Branda'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vilington Branda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilington Branda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Vilington Branda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilington Branda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Mayıs 2017 yılında Duros d. B. U20

1 Ocak 2018 yılında Duros del Balon

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Vilington Branda kimdir

Vilington Branda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilington Branda şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Barcelona SC Guayaquil (-5/2013), CD Municipal Cañar (4/2014-12/2014), Independiente del Valle (5/2013-3/2014, 1/2015-1/2016)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vilington Branda nereli

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