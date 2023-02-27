Vilius Armalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilius Armalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilius Armalas kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vilius Armalas ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vilius Armalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilius Armalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vilius Armalas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilius Armalas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilius Armalas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilius Armalas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilius Armalas 21 Temmuz 2000 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilius Armalas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Vilius Armalas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hegelmann futbol takımında oynamaktadır. FC Hegelmann takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Vilius Armalas'nin FC Hegelmann ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Vilius Armalas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arm_vilius/

Vilius Armalas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilius Armalas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Vilius Armalas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilius Armalas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Stumbras

9 Ocak 2019 yılında Benfica A23

16 Şubat 2021 yılında Hegelmann

31 Aralık 2021 yılında Benfica A23

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

26 Ağustos 2022 yılında Hegelmann

Vilius Armalas kimdir

Vilius Armalas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilius Armalas şuan FC Hegelmann takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Vilius Armalas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Litvanya takımında 6 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Litvanya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 26 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vilius Armalas nereli

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