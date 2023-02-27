Vilius Piliukaitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilius Piliukaitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilius Piliukaitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilius Piliukaitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilius Piliukaitis 10 Mart 2001 tarihinde Taurage şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilius Piliukaitis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Vilius Piliukaitis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Banga Gargzdai futbol takımında oynamaktadır. FK Banga Gargzdai takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vilius Piliukaitis'nin FK Banga Gargzdai ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Vilius Piliukaitis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/v.piliukaitis/

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Vilius Piliukaitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilius Piliukaitis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Vilius Piliukaitis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilius Piliukaitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında LFF Akademija

7 Ağustos 2018 yılında Blackburn U18

30 Haziran 2019 yılında LFF Akademija

2 Eylül 2019 yılında Ascoli U19

31 Ocak 2020 yılında Torino U19

30 Haziran 2020 yılında Ascoli U19

1 Ocak 2021 yılında Zalgiris

4 Şubat 2023 yılında Banga

31 Aralık 2023 yılında Zalgiris

Vilius Piliukaitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilius Piliukaitis şuan FK Banga Gargzdai takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Vilius Piliukaitis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Litvanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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