Vilius Stebrys kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vilius Stebrys Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vilius Stebrys adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vilius Stebrys Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vilius Stebrys 27 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vilius Stebrys Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vilius Stebrys, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Suduva Marijampole futbol takımında oynamaktadır. FK Suduva Marijampole takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Vilius Stebrys'nin FK Suduva Marijampole ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vilius Stebrys Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vilius Stebrys isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vilius Stebrys Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vilius Stebrys futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FBK Kaunas

1 Ocak 2017 yılında LFF Akademija

1 Ocak 2018 yılında Suduva B

1 Ocak 2019 yılında Suduva

Vilius Stebrys Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vilius Stebrys şuan FK Suduva Marijampole takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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