Viliyan Spasov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viliyan Spasov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viliyan Spasov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Viliyan Spasov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Viliyan Spasov 23 Kasım 1992 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Вилиян Спасов Спасов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Viliyan Spasov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Viliyan Spasov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granit Vladaya futbol takımında oynamaktadır. Granit Vladaya takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Viliyan Spasov'nin Granit Vladaya ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Viliyan Spasov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Viliyan Spasov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Viliyan Spasov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Viliyan Spasov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Vitosha

1 Şubat 2023 yılında Granit Vladaya

Viliyan Spasov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Viliyan Spasov şuan Granit Vladaya takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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