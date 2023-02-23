Viljami Jokiranta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Viljami Jokiranta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Viljami Jokiranta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Viljami Jokiranta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Viljami Jokiranta 23 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Finlandiya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Viljami Jokiranta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Viljami Jokiranta'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Viljami Jokiranta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Viljami Jokiranta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FC Lahti U19
1 Ocak 2023 yılında FC Lahti
Viljami Jokiranta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Viljami Jokiranta şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.
Viljami Jokiranta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Finlandiya U17 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.
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