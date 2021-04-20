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  3. Villa hırsızı tutuklandı! Marmaris’te 43 bin 100 lira vurgun yaptı

Villa hırsızı tutuklandı! Marmaris’te 43 bin 100 lira vurgun yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks villalardan hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs polis tarafından yakalandı.

Villa hırsızı tutuklandı! Marmaris’te 43 bin 100 lira vurgun yaptı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde lüks villalardan hırsızlık yapılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Geçtiğimiz hafta Marmaris'e bağlı İçmeler Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında mağdurların şikayeti üzerine polisleri harekete geçirdi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan teknik inceleme ve parmak izi taramalarından sonra şüpheli Ö.A polis tarafından yakalandı. Ö.A. emniyette yapılan sorgusunun ardından Marmaris adliyesine sevk edildi. Ö.A.'nın iki tane lüks villayı soyarak toplam 43 bin 100 lira para ve mücevherat çaldığı tespit edildi. 15 suçtan sabıkalı suç makinası 27 yaşındaki Ö. A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Villa hırsızı tutuklandı! Marmaris’te 43 bin 100 lira vurgun yaptılar,

Villa hırsızı tutuklandı! Marmaris’te 43 bin 100 lira vurgun yaptılar,

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