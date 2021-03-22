Villada kaçak parti! Skandal görüntüye tepki yağdı

Olay, Antalya'nın Kaş ilçesinde meydana geldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yasak olmasına rağmen bir grup genç bir villada toplanarak parti yaptı.

Jandarma ekipleri, Andifli Mahallesi Büyükçakıl mevkisinde bulunan ve E.D.'ye ait olduğu tespit edilen villada parti düzenlendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri villaya baskın düzenledi. Havuzda yüzen, müzik eşliğinde dans eden, bir otobüs içerisinde de parti yapan İ.B., İ.Y., R.K., M.F.T., B.A., G.T., B.U., R.H., A.P., İ.C., İ.A., N.S., Y.Y. ve B.D.M. isimli 14 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanması gereken sosyal mesafe kuralını ihlalden 3 bin 469’ar TL, maske kuralını ihlalden 900’er TL, emre aykırı davranmaktan 427’şer TL, villa sahibi E.D.'ye ise 9 bin 832 TL olmak üzere toplam 76 bin 976 TL para cezası kesildi.

Ayrıca villa da 1 aylığına mühürlenerek ticari faaliyeti durduruldu.

İşte tepkiye neden olan skandal görüntü: