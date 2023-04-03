Villads Molgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Villads Molgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Villads Molgaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Villads Molgaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Villads Molgaard 10 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Villads Mølgaard Eskildsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Villads Molgaard Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Villads Molgaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lyngby BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Lyngby BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Villads Molgaard'nin Lyngby BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Villads Molgaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Villads Molgaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lyngby BK U19
Villads Molgaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Villads Molgaard şuan Lyngby BK U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
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