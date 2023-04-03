Villads Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Villads Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Villads Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Villads Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Villads Nielsen 25 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Villads Schmidt Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Villads Nielsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Villads Nielsen'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Villads Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Villads Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Nordsjaell. U19
Villads Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Villads Nielsen şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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