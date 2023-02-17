Villads Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Villads Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Villads Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Villads Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Villads Rasmussen 27 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Villads Rasmussen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sivebaek Sports yapmaktadır. Villads Rasmussen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hobro IK futbol takımında oynamaktadır. Hobro IK takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Villads Rasmussen'nin Hobro IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Villads Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Villads Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Villads Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Villads Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vejle BK U19

14 Temmuz 2021 yılında Hobro IK

Villads Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Villads Rasmussen şuan Hobro IK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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