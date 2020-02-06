Villanın içinde kurduğu serada uyuşturucu üreten kadın yakalandı

YALOVA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda üç katlı villanın odalarında kurulan seraların içinde 304 kök hint keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirildi. Villada kalan ve uyuşturucuyu ürettiği tespit edilen E.Ç. isimli kadın, Tekirdağ'da yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kadıköy Beldesi'nde oturan E.Ç.'nin evinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan incelemelerde E.Ç.'nin eşiyle birlikte aylık 3 bin 500 TL'ye kiraladığı 3 katlı villayı seraya çevirdiklerini öğrenen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, ikinci kattaki odada özel çadırlar içinde hava sistemleri ve ışıklarla donatılmış sera bulundu. Çadırların fermuarını açan ekipler, içinde 304 kök keneviri ve 386 gram kurutulmuş kubar esrar ele geçirdi. Villanın diğer bölümlerinde yapılan aramalarda yeni kurulacak seralar için getirilmiş cihazların bulunduğu kolileri ele geçirildi.

Yapılan incelemede E.Ç.'nin Tekirdağ'da olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'na durumu bildirdi. Yakalanan E.Ç. Yalova Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen E.Ç.'nin sorgulaması devam ediyor.

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Kaynak: DHA