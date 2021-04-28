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  3. Villareal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? (Muhtemel ilk 11)

Villareal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? (Muhtemel ilk 11)

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçında İspanyol ekibi Villareal ile İngiliz ekibi Arsenal karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda zorlu maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Villareal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Villareal - Arsenal maçı muhtemel ilk 11'i...

Villareal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? (Muhtemel ilk 11)

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanacak. İspanyol ekibi Villareal, İngiliz ekibi Arsenal'i ilk maçta konuk edecek. Zorlu mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler de Villareal - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının cevaplarını internet arama motorlarında araştırıyorlar. Zorlu mücadele hakkında bilgiler ve muhtemel ilk 11 haberimizde...

VİLLAREAL - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Villareal ile Arsenal arasındaki maç 29 Nisan Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Estadio de la Cerámica Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN Sports Haber ve Bein Sports Max 1 kanalından yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını ise Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tiago Martins, VAR hakemi João Pinheiro, AVAR hakemi ise Luis Godinho olacak.

 VİLLAREAL - ARSENAL MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Villareal - Arsenal maçı Bein Sports Haber kanalından şifresiz, Bein Sports Max 1 kanalından ise şifreli olarak ekranlara gelecek.

VİLLAREAL - ARSENAL MAÇI  MUHTEMEL İLK 11

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Trigueros, Parejo, Capoue, Chuckweze; Moreno, Alcácer

Arsenal: Leno; Chambers, Holding, Gabriel, Xhaka; Partey, Ceballos; Saka, Ødegaard, Pépé; Nketiah

Tayfun Altuntaş
Editör
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