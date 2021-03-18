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  3. Villareal- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Villareal- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu rövanş maçında Villareal evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Peki Villareal- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

Villareal- Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel ilk 11'ler...

UEFA Avrupa Liginde son 16 Turu heyecanı bugün oynanacak olan rövanş maçlarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Ukrayna'da oynanan ilk maçta rakibi 2-0'lık skorla geçen Roma, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. 

VİLLAREAL - DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Villareal ile Dinamo Kiev arasında oynanacak olan maç bu akşam (18 Mart Perşembe) Türkiye saati ile 23.00'de başlayacak.  La Ceramica (El Madrigal) de  oynanacak olan mücadele beIN SPORTS MAX HD 2'den şifreli olarak ekranlara gelecek. 

Mücadeleyi  İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Ekberg'in yardımcılıklarını Mehmet Culum   ve Stefan Hallberg yapacak. 

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

Villarreal: Rulli; Costa, Foyth, Albiol, Pedraza; Trigueros, Capoue, Parejo; Chukwueze, Alcacer, Moreno.

Dynamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Popov, Zabarnyi, Mykolenko; Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko, Rodrigues; Buyalskiy; Besedin.

Tayfun Altuntaş
Editör
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