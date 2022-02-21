UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı son 16 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Villarreal ile Juventus karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Villarreal – Juventus Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

VİLLARREAL – JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal – Juventus maçı 22 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 23.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Villareal'de, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak.

VİLLARREAL – JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Villarreal – Juventus maçı Exxen ve CBC Sports platformlarından yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı Exxen şifreli, CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilecek.

Exxen, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.