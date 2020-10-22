Villarreal - Sivasspor maçını şifresiz veren kanallar hangileri?

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de sıralamayı dördüncü sırada tamamlayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılmayı elde etmişti. Trabzonspor'un cezası nedeniyle eleme turu oynamayan Yiğidolar, I Grubu'nda Maccabi Tel Aviv, Karabağ ve Villarreal ile eşleşti. Gruptaki ilk maçına çıkacak olan Sivas ekibi, İspanya'dan 3 puanla dönmenin peşinde. Sivassporlu taraftarlar ise mücadeleyi şifresiz veren kanalları araştırıyor. Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Sivasspor, Villarreal deplasmanına gidiyor. Zorlu mücadele, 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Viktor Matyash yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.

HANGİ KANALDA?

Villarreal ve Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinin Perşembe akşamı saat 22.00'de beIN SPORTS HD 1 ekranlarından yayınlanacak.

ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR VAR MI, HANGİLERİ?

Türkiye'de tüm Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi dahil olmak üzere beIN SPORTS tarafından şifreli olarak yayınlanıyor. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS harici bu mücadeleleri şifresiz veren kanal bulunmuyor. Villarreal - Sivasspor maçı da bu akşam beIN SPORTS harici bir kanaldan naklen ve şifresiz yayınlanmayacak. Bu maçları Azeri televizyonu CBC Sports'tan şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Ancak Sivasspor ile aynı grupta bulunan Karabağ, Azerbaycan takımı olduğundan dolayı CBC Sports gibi kanallarda Karabağ'ın maçını canlı yayınla vermeyi tercih ediyor.

Dolayısıyla Villarreal - Sivasspor maçını Türkiye'de kaçak yollar harici şifresiz izlemenin yöntemi bulunmuyor.