Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Kaynak: DHA
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