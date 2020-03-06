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  3. Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Villayı uyuşturucu serasına çeviren 2 İranlı adliyede (2)

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda gözaltına alınan İran uyruklu 2 şüpheliden Pourya O. tutuklanırken, Aida E. ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA




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