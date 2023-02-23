Ville Koski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ville Koski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ville Koski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ville Koski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ville Koski 27 Ocak 2002 tarihinde Tuusula şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ville Koski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Ville Koski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Ville Koski'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ville Koski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ville Koski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ville Koski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ville Koski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pallokerho

1 Ocak 2019 yılında FC Honka II

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

Ville Koski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ville Koski şuan FC Honka takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Ville Koski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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